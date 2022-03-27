Зеленський розповів, як РФ намагалася його усунути політично

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани Росії щодо його політичного усунення.

Джерело: Інтерв'ю Зеленського російським журналістам.

Пряма мова: "Я чув багато різних думок щодо того, що моє усунення планується... Напевно, було кілька спроб різних людей.

Реклама:

Я дуже спокійно до цього ставлюся. Якісь групи людей вирушали, починаючи з політичних... Якщо говорити про моє політичне усунення, то це була група Медведчука, кума чинного російського голови.

Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було дуже багато пропаганди. Ослаблення місцевої влади. Це була одна з головних причин після моєї перемоги на президентських виборах та перемоги моєї партії, партії сьогодні — моно-більшості.

Загалом, вони розуміли, що російська влада втрачає міцний — я сказав би досить міцний — вплив на українську політику. Вплив був і досить потужний. Вони обрали іншу тактику – тактику перемоги у регіонах".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський пояснив, що влада РФ обрала таку тактику, оскільки в Україні можна перемогти на президентських виборах і в демократичному розумінні контролювати центральну владу, але нічого не вирішувати на місцевому рівні.

Пряма мова: "Загалом це була їхня ідеологія, і з місцевих рад піти далі перевиборами до парламенту. Це відбувалося — перевибори до парламенту. Вони дуже хотіли... Об'єднувалися навіть ліві з правими. І з усіма можливими навіть у середині об'єднувалися — щоб знести керованість процесу.

Тому що, коли нестабільна ситуація в країні, нестабільна економіка, все валиться, хаос у Верховній Раді… Загалом, ця дестабілізація потрібна була лише для того, щоб, маючи міцну регіональну силову керованість, перейти до того, щоби партії розкололи моно-більшість.

Хаос в економіці країни та політична нестабільність в Україні все одно привели б до ескалації з боку Російської Федерації — і до правління сьогоднішнього президента Російської Федерації. Просто вони могли б тоді нашу країну окупувати набагато швидше. Це точно входило до планів. Ми маємо справу навіть не з даними розвідок інших країн, а насамперед нашої розвідки.

Ця дестабілізація не пройшла. (...)

А коли побачили, що трохи йде не так, природно, [вигадали] паралельний вихід — звичайно, максимально нейтралізувати тих, хто стабілізує ситуацію у владі. А коли війна, хто може гарантувати стабільність? Тільки президент — бо воєнний стан. З огляду на повноваження, в силу чинного законодавства незалежної України".