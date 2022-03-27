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Британія уже передала українській армії сучасні ПЗРК Starstreak

Неділя, 27 березня 2022, 20:26

Міністерство оборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес в інтерв'ю The Mail, пише "Європейська правда".

Воллес сказав, що перші українські військові пройшли підготовку і тепер розгорнуті разом зі Starstreak, додавши, що Британія "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти Україні.

"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює", – сказав Воллес.

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Нагадаємо, цього тижня Британія відправила до України вантаж медикаментів у розмірі 1,5 млн одиниць, а загальна кількість такої допомоги досягла 3,7 млн одиниць.

Також, Велика Британія надала Збройним силам України понад 4000 протитанкових ракетних комплексів NLAW, щоб допомогти у боротьбі російській агресії.

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Теми: Велика Британіяармія
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