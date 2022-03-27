Зеленський про загиблих російських військових та обмін: "Це ж не скот"

Україна готова до обміну з Росією полоненими та загиблими військовослужбовцями у форматі "всіх на всіх", але обмін не відбудеться, якщо росіяни викрадатимуть українських дітей із Маріуполя та інших міст.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

Пряма мова: "За нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено. Їхня точна локація невідома. Вони можуть бути як з батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів – лише емоційні літери зараз вискакують".

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Деталі: З приводу військових Зеленський сказав, що російська сторона має і списки загиблих, і списки полонених.

Українські військові зверталися до РФ щодо обміну, "так само, як і російська сторона зверталася до української сторони", сказав президент.

"Ми не тримаємо в секреті, хто у нас військовополонений – здебільшого. Тому списки передавалися", – наголосив він.

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За словами Зеленського, військові питали про його рішення – і пропозиція була обмінювати "всіх на всіх", не чекаючи "кінця війни".

Пряма мова: "Я вважаю, що є домовленість обмінювати всіх на всіх, ото там сьогодні стільки – давайте поміняємо на стільки. Не мірятися 10 на 10, 11 на 11. Ой, зачекайте, ми ще підзбираємо. Це те, що вони роблять зараз із цивільними людьми… Просто свинство якесь.

Я сказав: якщо вони крадуть дітей, ми всіляко, звісно... Це все закінчиться тим, що не буде жодних переговорів, нічого не буде. Ми звідусіль вийдемо (з переговорів – ред.). Ми ні про що не будемо з ними домовлятися. Ми нічого не закінчимо і нікого не обміняємо. Це скотство я бачив у Мінському процесі.

Я назвав це скотством тоді. Ми домовилися з Путіним у 2019 році, що обміняємо всіх на всіх у найближчі два місяці. Зустріч у нас була у грудні (у Парижі – ред.). У нас був чудовий обмін – близько 110, здається, людей.

Залишався ще список – з їхнього боку вони ніяк не могли дати, хто ж їхні люди у нас у в'язницях. І так далі і тому подібне. Наші списки ми передали, там ще були й з кримськими хлопцями питання. Про всяк випадок ми передали списки туркам, німцям, французам, росіянам. Усім передали – і СММ ОБСЄ. Щоб не було потім жодних запитань.

Усе скінчилося. Нікого вони нам не обміняли, ніяке всіх на всіх не спрацювало тоді. Ну от. Тому зараз із обмінами ось така історія".

Деталі: Зеленський сказав, що Україні нема чого приховувати "інформацію щодо обмінного фонду", але "Бог його знає, чи треба воно їм (росіянам – ред.)".

Він наголосив, що у російських списках є "пацани – просто діти" 2003-2004 року народження: "Багато дітей, які не знали, куди вони їдуть".

Можливо тому росіяни "не хочуть показувати, що з трупами", припустив Зеленський.

"Ми хочемо їх передати, ми не хочемо тримати трупи. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували", – сказав Зеленський і додав, що "навіть коли собака чи кішка вмирає, так не роблять".

"Я не розумію, чесно, що собі думають ці люди. А надто – що думають батьки цих дітей. Я не розумію. Я б просто їх підпалив, якби міг, – якби у мене жив якийсь депутат поруч… У нас би люди набили морду такому голові району чи чогось – якби привезли в мішку щось чи не хотіли забирати, чи приховали", – заявив президент.

Зеленський визнав, що через війну до російських солдатів є ненависть, "але ж це не худоба (в оригіналі "не скот" – ред.)".

"Це страшно, тому що коли ставлення таке до своїх, то яке ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для уряду Росії. Оце страшно. Я вважаю, що це дикість. І все це погано закінчиться", – додав він.