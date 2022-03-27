Президент: Один український військовий б'є десять російських

Президент Володимир Зеленський заявив, що один український військовий б'є десять російських, бо перебуває на своїй землі та мотивований її захищати.

Джерело: Інтерв'ю Зеленського російським журналістам.

Пряма мова: "А ми точно хочемо миру. Тому що якби ми не хотіли, повірте, ми завтра були б у Криму. Якби в нас було зараз усе на рівні: Війна! Уперед! Ми побігли, ура!". Так немає жодного "ура!".

Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити.

Тому коли Росія каже: у документах має бути, що ви не будете військовим шляхом забирати Крим... Та не будемо ми його забирати військовим шляхом: людей шкода, наших шкода людей. Тому що підуть туди люди і будуть гинути. Та просто шкода.

Ви все одно нічого не зробили за ці десять років. Що там зроблено у Криму? Побудовані готелі, як у Дубаях, чи що? Який внесок зроблено? Що на Донбасі? Арену можна було запустити? Просто пробили її снарядом і вона стоїть. Та й неможливо це зробити, розумієте? Люди прийшли з іншою ідеологією".