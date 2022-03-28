Ніч у регіонах: бої на Херсонщині та ракетні обстріли Київщини, Харківщини, Волині

пожежа після ракетних ударів по львову 26 березня

За ніч на 28 березня у більшості областей було спокійно, проте у деяких – ракетні обстріли, бої та бомбардування.

Джерело: звіти глав регіонів

Деталі: Станом на 8.00 28 березня ситуація в регіонах така:

Київщина

Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі - с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ - ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстріл пошкоджений будинок.

Бої в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Чернігівщина

ВІДЕО ДНЯ

Чернігів: оборонні бої навколо міста. Увечері — мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі — сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

Житомирщина

Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих Кіровоградська область Одна повітряна тривога, загалом все спокійно Дніпропетровщина Нічні тривоги. Зранку — спокійно.

Харківщина

Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальньої дії по окраїнах міста. По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ведуться активні бої в Ізюмі.

Волинь

Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередними даними жертв немає. Гасіння триває.

У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника.

Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

Донеччина

Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто - не пропускають Миколаївщина Ніч відносно спокійна, без урахування повітряних тривог

Херсонщина

На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною( Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.

Спокійними були ночі на Сумщині, Запоріжжі, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, Тернопільщині, Черкащині, Львівщині, Полтавщині, Рівненщині, у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях – де-не-де тривоги.