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Єврокомісія закликала держави-члени ЄС відібрати паспорти у підсанкційних росіян і білорусів

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 14:35

Єврокомісія закликала держави-члени ЄС скасувати програми громадянства в обмін на інвестиції і оцінити можливість відбирання громадянства у росіян і білорусів, які потрапили під санкції через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У рекомендації, опублікованій сьогодні, Комісія закликає держави-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми громадянства інвесторів та забезпечити наявність жорстких перевірок для подолання ризиків, пов’язаних із схемами надання інвесторам дозволів на проживання" - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, що деякі громадяни Росії або Білорусі, які підпадають під санкції або підтримують війну в Україні, могли отримати за цими схемами громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС.

"Щоб подолати ці безпосередні ризики, Комісія також рекомендує державам-членам оцінити, чи слід скасувати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії або Білорусі, які внесені до санкційного списку ЄС у зв’язку з війною в Україні" - наголосили у Єврокомісії.

"Європейські цінності не продаються. Ми вважаємо, що продаж громадянства через "золоті паспорти" є незаконним згідно із законодавством ЄС і створює серйозні ризики для нашої безпеки. Схема відкриває двері для корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Усі зацікавлені держави-члени мають негайно припинити свої схеми громадянства в обмін на інвестиції" - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Нагадаємо, парламент Болгарії скасував минулого  тижня схему "золотих паспортів", яка дозволяла багатим іноземцям купувати громадянство в країні ЄС, якщо вони інвестували лише 1 мільйон левів (562 366 доларів).

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Теми: паспортЄвропа
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