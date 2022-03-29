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Зустріч "Вишеградської четвірки" в Будапешті скасована через позицію Орбана щодо України

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 10:46

За попередньою інформацією Міністерства оборони Словаччини, зустріч міністрів оборони "Вишеградської четвірки"  у Будапешті не відбудеться, оскільки Польща, Словаччина і Чехія відмовилися від участі через мляву підтримку Угорщиною дій проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Euractiv.

Зустріч, організована Угорщиною, мала відбутися 30-31 березня.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скасував свою участь у зустрічі через риторику Угорщини щодо російського вторгнення в Україну, повідомила у понеділок Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в уряді.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова також скасувала свою участь у п'ятницю, коли лідери ЄС зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Україні минулого тижня у Брюсселі.

"Я завжди підтримувала "Вишеградську четвірку", і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров",  – написала Чернохова у своєму Twitter.

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Вона також зазначила, що у неділю 3 квітня в Угорщині відбудуться вибори, і вона не хоче "брати участь у передвиборчій кампанії".

"За нашою попередньою інформацією зустрічі не буде", –  повідомили виданню у Міноборони Словаччини у понеділок ввечері.

Тим часом Войцех Скуркевич, заступник міністра оборони Словаччини, сказав, що "те, що відбувається навколо "Вишеградської четвірки", не є приводом для оптимізму".

Хоча Угорщина схвалила всі чотири пакети санкцій ЄС, введених проти Росії, вона різко виступає проти санкцій, спрямованих на імпорт енергоносіїв, і заявила, що не пропустить через свою територію зброю для України.

У неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська сторона вимагає "повної зупинки угорської економіки".

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що йому важко зрозуміти ставлення Орбана до України.

Теми: війнаУгорщинаПольщаСловаччина
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