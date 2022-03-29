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Блінкен: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 18:15
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки Сполучені Штати не бачили "ознак справжньої серйозності" з боку Росії.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", – сказав Блінкен.

Він попередив, що заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе", — сказав Блінкен.

Він закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести переговори".

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

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Теми: СШАРосіяпереговоривійна
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