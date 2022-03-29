Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ніжин: у місті ввели посилену комендантську годину

Світлана КізіловаВівторок, 29 березня 2022, 18:28

У Ніжині на Чернігівщині півтори доби триватиме комендантська година.

Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook

Дослівно: "Комендантська година в Ніжині буде посилена. Розпочнеться сьогодні, 29 березня, о 20:00 і триватиме до 5:00 31 березня"

Реклама:

Деталі: За словами мера, магазини, аптеки та інші установи працювати 30 березня не будуть. Місцева влада просить всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги.

Теми: Чернігівська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: