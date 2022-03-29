Ніжин: у місті ввели посилену комендантську годину
Вівторок, 29 березня 2022, 18:28
У Ніжині на Чернігівщині півтори доби триватиме комендантська година.
Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook
Дослівно: "Комендантська година в Ніжині буде посилена. Розпочнеться сьогодні, 29 березня, о 20:00 і триватиме до 5:00 31 березня"
Деталі: За словами мера, магазини, аптеки та інші установи працювати 30 березня не будуть. Місцева влада просить всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги.
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