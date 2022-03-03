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Вибух біля вокзалу в Києві: є поранений, пошкоджено тепломережу

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 00:53

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.

Джерело: Нацполіція, КМДА

Дослівно: "Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгівельні заклади, які знаходилися поряд.

Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували".

Деталі: Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювані роботи.

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Разом з тим, КМДА заявляє, що аварійні бригади "Київтеплоенерго" вже у четвер планують ліквідувати пошкодження, що сталося унаслідок вибуху біля залізничного вокзалу.

Фахівці повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо.

Що передувало: У Києві відбувся ракетний удар, ціль якого була або Міноборони, або Командуванню сухопутних військ. Перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу.

Теми: Київвибухвійна
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