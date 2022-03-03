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За добу 2 березня ЗСУ знищили 3 ворожих літаки та 2 гелікоптери

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 03:55
Фото ілюстративне getty images

Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Українські винищувачі Су-24м і Су-25 здійснили авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних сил, знищивши колони військової техніки та живої сили російських загарбників.

Українські літаки ліквідували такі сили ворога на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Що було раніше: У Генштабі заявили, що українська система протиповітряної оборони 1 березня знищила два ворожих винищувачі.

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Теми: Росіявійнабойові діїавіа
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