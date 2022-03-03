За добу 2 березня ЗСУ знищили 3 ворожих літаки та 2 гелікоптери
Четвер, 3 березня 2022, 00:55
Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Українські винищувачі Су-24м і Су-25 здійснили авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних сил, знищивши колони військової техніки та живої сили російських загарбників.
Реклама:
Українські літаки ліквідували такі сили ворога на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.
Що було раніше: У Генштабі заявили, що українська система протиповітряної оборони 1 березня знищила два ворожих винищувачі.