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Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 01:25
Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Росії.

Джерело: указ президента

Деталі: Зазначається, що через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності.

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Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, президент створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби.

Штаб працюватиме у трьох напрямках:

  • гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій;
  • допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам;
  • допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою Координаційного штабу визначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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До складу штабу увійшли: заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу президента з питань комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд повинен налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Національному банку рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмаквійна
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