Війна РФ проти України: трибунал у Гаазі розпочав розслідування

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Джерело: ZEIT ONLINE, BBC

Пряма мова Хана: "Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування".

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Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан раніше висловлював свою дедалі більшу стурбованість подіями, що розгортаються в Україні.