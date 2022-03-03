У Росії всім школярам проведуть урок про “необхідність спецоперації в Україні”
У Росії 3 березня проведуть всеросійський відкритий урок "Захисники миру" для школярів – там збираються розповідати про так звану "визвольну місію в Україні" і чому вона була необхідна.
Джерело: Міністерство просвіти РФ у FB, "Медуза"
Деталі: Школярам будуть розповідати, "яку небезпеку становить НАТО" та чому "Росія стала на захист мирного населення Донецької та Луганської народних республік".
Також у Мінпросвіти РФ обіцяють допомогти розібратися, як "відрізнити правду від брехні у величезному потоці інформації, фотографій та відеороликів, якими сьогодні переповнений інтернет".
"Медуза" пише, що урок проведуть ведуча Софія Хоменко, член центрального штабу Загальноросійського народного фронту Денис Полунчуков і, як стверджується, експерт у військовій історії Петро Ішков.
Що передувало: Раніше вчителі в російських школах мали переказати школярам 7-11 класів доводи з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засудити заклики до антивоєнних акцій.