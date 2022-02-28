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Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 15:36

1 березня в російських школах пройдуть уроки на тему війни: на них вчителі мають переказати школярам 7-11 класів доводи з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засудити заклики до антивоєнних акцій.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Такі уроки призначені як мінімум у школах Москви, Калузької, Сахалінської та Тульської областей.

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Один із учителів переслав журналістам методичку, якою керуватимуться викладачі – такі централізовано розсилають через адміністрацію шкіл.

У методичці викладено детальні інструкції, що говорити дітям про Україну та війну.

Знову стверджується, що "держави Україна не існувало на мапі світу аж до ХХ століття", що росіяни та українці – "один народ", але у 2014 році "на території України стався державний переворот", а Донбас його не прийняв – і Росія допомагає йому.

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Повторюється брехлива пропагандистська теза, що "йде не війна з Україною, а спеціальна миротворча операція, мета якої - стримати націоналістів, які утискають російськомовне населення".

Також стверджується, що до планів РФ "не входить окупація українських територій" і що Росія "нікому і нічого" не збирається нав'язувати силою - хоча саме це вона й робить.

Знову йде апеляція до того, що розширення НАТО становить загрозу Росії.

Свіжа теза пропагандистів: "Україна може створити ядерну зброю. За нинішньої влади у цій країні це пряма загроза Росії".

Також стверджується, що у грудні 2021 року РФ намагалася домовитися зі США та їхніми союзниками про принципи забезпечення безпеки в Європі та про нерозширення НАТО – і нібито саме через відмову піддаватися на її ультиматуми Росія пішла на Україну військами.

Теми: Росіявійнадіти
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