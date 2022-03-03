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Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 06:27
фото: ПРАПОР США

У резолюції, яку ухвалила палата представників Сполучених Штатів, заявили про підтримку суверенітету України і закликали вивести російські війська з території України.

Джерело: Інтерфакс-Україна, The Hill

Деталі: Згідно з підсумками голосування, законодавці від обох партій майже одноголосно підтримали резолюцію - 426 голосів "за" і три "проти".

За даними видання The Hill, "проти" голосували республіканці Пол Госар (Арізона), Томас Мессі (Кентурі) та Метт Розендейл (Монтанка).

У резолюції, яка не є обов'язковою для виконання, йдеться, що законодавці "підтримують український народ у його боротьбі".

Конгресмени "вимагають негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил з території України".

У документі також міститься заклик до США та їх союзників "надати додаткову та негайну допомогу в сфері оборонної безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряно-десантними та іншими загрозами".

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Зазначається, що американські законодавці "ніколи не визнають і не підтримають будь-якого незаконного лідера або уряду, контрольованого Росією, встановленого із застосуванням сили".

Законодавці зазначили, що "підтримують подальше запровадження санкцій у координації з союзниками та партнерами США" з метою "повної економічної ізоляції" Москви.

Сенат також ухвалив аналогічну резолюцію минулого місяця на підтримку України.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Теми: США
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