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Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 06:35
Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант
ЗСУ, фото: Міноборони

Міністерство оборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться про знищення ворожого десанту в районі населеного пункту Баловне.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках на яких здійснювали просування вперед знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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Збройні Сили України продовжують стійко боронити визначені рубежі та контратакувати і блокувати сили окупантів на різних напрямках".

Деталі: На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

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На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів. Під час чергового, вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса.

Нагадаємо: Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.

Теми: війнаМіноборониЗбройні сили
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