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Росія вимагає від Google не показувати кадри з війни

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 10:11
Росія вимагає від Google не показувати кадри з війни
ФОТО: GETTY

Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.

Джерело: заява Роскомнагляду, РБК

Дослівно: "Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій  і створення протестних настроїв".

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Деталі: Лист уже надісланий компанії.

Теми: Росіявійнаінтернет
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