Росія вимагає від Google не показувати кадри з війни
Четвер, 3 березня 2022, 10:11
Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.
Джерело: заява Роскомнагляду, РБК
Дослівно: "Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій і створення протестних настроїв".
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Деталі: Лист уже надісланий компанії.