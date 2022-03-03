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Росія вимагає від Google не показувати кадри з війни

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 11:11
ФОТО: GETTY

Роскомнагляд зажадав від корпорації Google припинити поширювати у РФ "неправдиві відомості політичного характеру про спеціальну операцію Росії в Україні" через контекстну рекламу.

Джерело: заява Роскомнагляду, РБК

Дослівно: "Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану на формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття подій  і створення протестних настроїв".

Деталі: Лист уже надісланий компанії.

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Теми: Росіявійнаінтернет
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