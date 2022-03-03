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Окупанти бомбардують Ізюм: удари кожні 90 хвилин

Четвер, 3 березня 2022, 13:37

Російські війська знову бомбардують мирне місто Ізюм на Харківшині.

Джерело: заступник мера Володимир Мацокін.

Дослівно: "Бомбові влучання: 

ПЧ-5,

вул. Недбайла, район містка,

вул. Партизанська і вул. Чкалова - влучено у приватні будинки. 

Про жертви нічого не відомо. Прохання всім знаходитись тільки в  укриттях.  Постійно! Під загрозою ваше життя!"

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Деталі: За словами віцемера бомбардування повторються з постійною періодичністю.

Дослівно: "Проміжок між бомбардуваннями - 90 хвилин. Ставте таймери і ховайтесь".

Що було раніше: Опівночі 3 березня російські окупанти здійснили авіаудари по Ізюму на Харківщині. Місцева влада повідомила про 8 загиблих, 2 з яких - діти.

Теми: ХарківвійнаІзюм
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