Окупанти бомбардують Ізюм: удари кожні 90 хвилин
Четвер, 3 березня 2022, 12:37
Російські війська знову бомбардують мирне місто Ізюм на Харківшині.
Джерело: заступник мера Володимир Мацокін.
Дослівно: "Бомбові влучання:
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ПЧ-5,
вул. Недбайла, район містка,
вул. Партизанська і вул. Чкалова - влучено у приватні будинки.
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Про жертви нічого не відомо. Прохання всім знаходитись тільки в укриттях. Постійно! Під загрозою ваше життя!"
Деталі: За словами віцемера бомбардування повторються з постійною періодичністю.
Дослівно: "Проміжок між бомбардуваннями - 90 хвилин. Ставте таймери і ховайтесь".
Що було раніше: Опівночі 3 березня російські окупанти здійснили авіаудари по Ізюму на Харківщині. Місцева влада повідомила про 8 загиблих, 2 з яких - діти.