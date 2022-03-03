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Кількість жертв від авіаудару в Ізюмі більша: у місті значні руйнування

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 01:32

Кількість жертв від авіаудару російських окупантів по Ізюму на Харківщині зросла до 8 загиблих, а в місті значні руйнування.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на заступника мера міста Володимира Мацокіна

Деталі: У приватному будинку, куди влучив снаряд російських загарбників, загинули 6 дорослих і 2 дітей. Усі – мирні жителі міста.

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Ворог поцілив у будівлю поліції, де почалася пожежа. 

У центрі міста значні руйнування, зокрема з будівлі виконкому міськради повилітали шибки.

Руйнування будинку, куди потрапив снаряд російських окупантів
Руйнування будинку, куди потрапив снаряд російських окупантів

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Опівночі російські окупанти здійснили авіаудари по Ізюму на Харківщині. Спершу місцева влада повідомляла про 3 загиблих, згодом про шістьох.
  • Уночі проти 3 березня сигнал повітряної тривоги одночасно оголосили в майже десяткові регіонів України, включно з Києвом. У столиці очевидці чули щонайменше чотири вибухи в центрі міста.

Теми: РосіявійнаХарківська областьобстріл
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