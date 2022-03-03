Довга колона російської техніки, що йшла на Київ, застопорилася – розвідка 

Багатокілометрова колона російських військових вантажівок і бойових машин, яка підійшла на відстань 20 миль від Києва, "за три дні не досягла помітного прогресу", вважає британська розвідка.

Джерело: "The New York Times" із посиланням на оцінку розвідки, оприлюднену в четвер Міноборони Великобританії

Дослівно: "Конвой, який було видно на кількох супутникових знімках, зроблених цього тижня, викликав тривогу серед експертів із військової стратегії, які вважали в ньому ознаку того, що російські сили готуються до потенційно нової фази необмеженої війни. Але поки що колона, здається, зупинилася на місці".

Деталі: Аналітики вважають, що це вантажівки з продовольством для солдатів, паливо для транспортних засобів і важка артилерія.

За оцінкою Великої Британії, основна частина колони залишається приблизно за 18 миль (близько 29 км) від Києва, "затримавшись через стійкий опір українців, механічні поломки та затори".

За даними Maxar Technologies, які оприлюднили знімки, колона простягнулася вздовж проїжджої частини від аеропорту Антонова (Гостомель) на північ від Києва – приблизно на 40 миль (64 км).

Але експерти попередили, що колона не є безперервною лінією: деякі транспортні засоби розташовані на певній відстані один від одного. На окремих ділянках транспортні засоби рухаються по дві-три одиниці.

Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у вівторок дав аналогічну оцінку американської розвідки, зазначивши, що колона на північ від Києва "залишилася в глухому куті". Однак він попередив, що важко точно знати, чому.

Кірбі зазначив, що спершу здавалося, що російські війська "перегруповуються та переоцінюють" матеріально-технічне забезпечення після вторгнення й опору українців.

В експертів було декілька версій, чому колона техніки не рухається: зокрема, погані українські дороги й вогка земля.

Крім того, зазначається, що в соцмережах з'явилися відео та фотографії покинутої російської бронетехніки в Україні, в тому числі серія зображень, опублікованих Збройними силами України, на яких нібито зображена покинута колона техніки.