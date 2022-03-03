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Кулеба відповів Лаврову: В Україні горять не факели, а російські танки

Роман КравецьЧетвер, 3 березня 2022, 14:51

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив очільника МЗС РФ  Сергій Лавров у поширенні дезінформації про нібито державну охорону "факельної ходи нацистів" в Україні.

Джерело: Ексклюзивний коментар міністра Кулеби для УП

Пряма мова: "Лавров дозволяє собі персональні випади на адресу Президента України Володимира Зеленського. 

Пане Лавров, зрозумійте: зараз єдина ідеологія в Україні – це Народна війна проти російських загарбників. Ви кинули в м’ясорубку російських солдатів, яких вам, очевидно, геть не жаль. В Україні горять не факели, а російські танки".

Деталі: Кулеба наголосив, що на відміну від керівництва Росії, Зеленський та армія перебувають з українським народом – як у воєнний час, так і в мирний. 

Пряма мова: "Володимир Зеленський не ховається в бункерах та не тримається на відстані футбольного поля від своїх людей. 

Він залишається в серці України, місті Київ, захищає державу пліч-о-пліч з українськими воїнами та звичайними громадянами.

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Саме Росія, а не Україна, вдається до злочинних практик нацизму і буде нести за це відповідальність".

Що передувало: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Володимира Зеленського неонацистом та расистом – мовляв, президент України нібито "дає свою охорону, щоб нацисти спокійно проводили свої факельні ходи". 

Теми: ЛавровКулеба ДмитроРосіяЗеленський
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