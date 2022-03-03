Окупанти використовують мобілізованих з Донбасу як "гарматне м'ясо" – Залужний

Військове керівництво РФ провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси.

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Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса".

Деталі: Залужний наголосив, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Пряма мова: "Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ".

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Що передувало: 2 березня Держприкордонслужба повідомила, що у війні проти України Росія використовує на кримському напрямку мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.