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Окупанти використовують мобілізованих з Донбасу як "гарматне м'ясо" – Залужний

Роман КравецьЧетвер, 3 березня 2022, 15:16

Військове керівництво РФ провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. 

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. 

Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса".

Деталі: Залужний наголосив, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Пряма мова: "Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ".

Що передувало: 2 березня Держприкордонслужба повідомила, що у війні проти України Росія використовує на кримському напрямку мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.

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Теми: Збройні силивійнаРосіяокупація
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