Авіація РФ також атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих

Російська авіація атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох травмованих.

Джерело: Телеграм Чернігівської ОДА

Пряма мова: "Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники"

Реклама:

Деталі: За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих.

Нагадаємо: Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.

Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

ВІДЕО ДНЯ

В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.