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Українська делегація прибула на перемовини з росіянами

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 16:17
фото з першого раунду перемовин

Українська делегація прибула до місця переговорів із Росією у Білорусі.

Джерело: російські державні ЗМІ

Деталі: Українська делегація прибула на місце проведення переговорів у Біловезькій пущі вертольотами.

Нагадаємо: Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.

Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.

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Теми: дипломатичні відносинивійнаРосія
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