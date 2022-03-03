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Українська делегація прибула на перемовини з росіянами

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 15:17
Українська делегація прибула на перемовини з росіянами
фото з першого раунду перемовин

Українська делегація прибула до місця переговорів із Росією у Білорусі.

Джерело: російські державні ЗМІ

Деталі: Українська делегація прибула на місце проведення переговорів у Біловезькій пущі вертольотами.

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Нагадаємо: Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.

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Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.

Теми: дипломатичні відносинивійнаРосія
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