фото з першого раунду перемовин

Українська делегація прибула до місця переговорів із Росією у Білорусі.

Джерело: російські державні ЗМІ

Деталі: Українська делегація прибула на місце проведення переговорів у Біловезькій пущі вертольотами.

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Українська делегація прибула на перемовини з росіянами - росЗМІ pic.twitter.com/corplTa0FE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

Нагадаємо: Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.

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Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.