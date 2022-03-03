Українська делегація прибула на перемовини з росіянами
Четвер, 3 березня 2022, 16:17
Українська делегація прибула до місця переговорів із Росією у Білорусі.
Джерело: російські державні ЗМІ
Деталі: Українська делегація прибула на місце проведення переговорів у Біловезькій пущі вертольотами.
Українська делегація прибула на перемовини з росіянами - росЗМІ pic.twitter.com/corplTa0FE
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Нагадаємо: Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.
Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.
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