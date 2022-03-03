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Арахамія: Програма мінімум на перемовинах – гуманітарні коридори

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 13:01
Арахамія: Програма мінімум на перемовинах – гуманітарні коридори

Один із учасників делегації для перемовин з РФ Давид Арахамія повідомив, що зустріч з росіянами почнеться за дві години, а найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.

Джерело: Арахамія у Facebook, віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Арахамії: "Починаємо через дві години (очевидно, о 16:00 за Києвом – ред.)

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Програма мінімум - гуманітарні коридори.

Далі – за обставинами".

Пряма мова Верещук: "Дві найгарячіші точки зараз: Маріуполь і Херсон. Ми звернулися до Червоного Хреста с вимогою забезпечити гуманітарні колони білим прапором. Ми сформуємо необхідний гуманітарний вантаж: їжа, ліки. Все, що потрібно, щоб евакуювати людей, особливо жінок і дітей.

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Нам потрібен нейтральний прапор, але щоб його отримати, Росія має погодитися на такий конвой. Росія не погоджується. Спотворює інформацію. З ними ми не ведемо перемовини. З ними веде переговори Червоний Хрест. Ми чекаємо результатів".

Теми: АрахаміяВерещукРосіявійна
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