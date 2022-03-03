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Росія не дозволяє відкрити у Маріуполі гуманітарні коридори, місто без зв’язку і світла

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 16:22
акція в Маріуполі 22 лютого, ФОТО 0629.COM.UA

Росія не дозволяє відкрити у Маріуполі гуманітарні коридори, чим створює у місті гуманітарну катастрофу.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Група Метінвест готова в будь-яку мить доставити до Маріуполя продукти та речі першої необхідності. Але найстрашніше те, що ворог не дозволяє відкрити гуманітарні коридори, чим створює у Маріуполі гуманітарну катастрофу".

Деталі: У міськраді зазначили, що вже тиждень зупинене виробництво на всіх підприємствах Групи Метінвест у Маріуполі.

На Маріупольському меткомбінаті Ілліча, "Азовсталі", МПС та МРМЗ працюють лише ті, хто забезпечує підтримку життєдіяльності обладнання та стежать за тим, щоб не допустити техногенних аварій.

Маріуполь через воєнне вторгнення Росії в Україну залишається без світла та інших комунікацій. У місті немає зв’язку жодного з мобільних операторів, але його сподіваються скоро відновити.

Що передувало: Раніше керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляв, що російські загарбники цілеспрямовано руйнують цивільну та критичну інфраструктуру у Маріуполі, щоб створити там гуманітарну катастрофу.

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Теми: МаріупольвійнаРосія
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