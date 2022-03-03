Переговори України і Росії почалися

Почався другий етап переговорів переговорів України та Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди"

Деталі: Програма мінімум на яку розраховує Україна за результатами переговорів – гуманітарні коридори.

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Наразі найгарячіші точки в Україні: Маріуполь і Херсон. Україна звернулася до Червоного Хреста с вимогою забезпечити гуманітарні колони білим прапором.

Перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 28 лютого.

Задля безпеки перемовників про місце зустрічі українська делегація вирішила не повідомляти.

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Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Українську сторону на переговорах очолює міністр оборони Олексій Резніков. Серед інших представників делегації України радник голови ОП Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. До її складу також входять заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

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