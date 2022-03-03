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Макрон після розмови з Путіним вважає, що "найгірше ще попереду"

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 16:57
Макрон і Путін, фото Getty Images

Після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, заявили у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна.

За словами палацу, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою "взяти під контроль" всю країну.

Під час цієї півторагодинної розмови російський президент сказав Макрону, що операція російської армії розвивається за планом Москви. Він сказав, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть його умови.

"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", - повідомили у Єлисейському палаці.

Окупанти після розмови президентів заявили, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Путін також заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда.

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Макрон провів телефонну розмову з Путіним, а потім зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. 

Теми: МакронПутінвійна
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