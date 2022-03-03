Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що близько 100 одиниць військової техніки росіян зайшли у місто, жителі намагаються чинити спротив, триває бій на блокпосту.

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: О 16:46 мер повідомив, що на Енергодар (Запорізька область) "суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки", попросив негайно залишити вулиці, не користуватися ліфтами, відійти від вікон у квартирах.

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О 16:51 Орлов повідомив: "Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки тільки що зайшли в місто Енергодар. Їм чинить спротив мирне населення. Було відкрито вогонь по мирному населенню. Енергодару".

Деталі: Також Орлов повідомив, що на блокпосту триває бій, українці "роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов".

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За попередньою інформацію на бульварі Каштановий і вулиці Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, уточнюється. На бульварі Каштановий через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі.

Снаряд ворога потрапив на територію 2 школи.

У місті енергетиків через обстріли зникло водопостачання, а в деяких мікрорайонах – світло, повідомив згодом Орлов.

Радник голови МВС Вадим Денисенко у спільному ефірі українських телеканалів сказав: “Зараз дуже серйозна, на жаль, ситуація в Енергодарі. Наскільки ми розуміємо, росіяни отримали вказівку стріляти в цивільне населення – і ніякими мітингами, мирними ходами їх зупиняти, напевно, буде майже неможливо”.

Нагадаємо: Напередодні, 2 березня, жителі Енергодара вийшли без зброї назустріч російським окупантам, аби показати своє ставлення до агресора.