Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 17:41
Енергодар, фото Дмитра Орлова

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що близько 100 одиниць військової техніки росіян зайшли у місто, жителі намагаються чинити спротив, триває бій на блокпосту.

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: О 16:46 мер повідомив, що на Енергодар (Запорізька область) "суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки", попросив негайно залишити вулиці, не користуватися ліфтами, відійти від вікон у квартирах. 

О 16:51 Орлов повідомив: "Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки тільки що зайшли в місто Енергодар. Їм чинить спротив мирне населення. Було відкрито вогонь по мирному населенню. Енергодару". 

Деталі: Також Орлов повідомив, що на блокпосту триває бій, українці "роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов". 

За попередньою інформацію на бульварі Каштановий і вулиці Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, уточнюється. На бульварі Каштановий через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Снаряд ворога потрапив на територію 2 школи.

У місті енергетиків через обстріли зникло водопостачання, а в деяких мікрорайонах – світло, повідомив згодом Орлов.

Радник голови МВС Вадим Денисенко у спільному ефірі українських телеканалів сказав: “Зараз дуже серйозна, на жаль, ситуація в Енергодарі. Наскільки ми розуміємо, росіяни отримали вказівку стріляти в цивільне населення – і ніякими мітингами, мирними ходами їх зупиняти, напевно, буде майже неможливо”.

Нагадаємо: Напередодні, 2 березня, жителі Енергодара вийшли без зброї назустріч російським окупантам, аби показати своє ставлення до агресора.

УП, доповнено
Теми: Запорізька областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

МВФ погодив екстрену допомогу Україні в 1,4 мільярда доларів

Ізраїль під приводом ремонту відмовив Зеленському у виступі в Кнесеті – джерела

Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

Усі новини...
Запорізька область
Російські окупанти вмовляють пустити їх "сфотографуватися" на ЗАЕС і вони підуть
Жителі Енергодара стали стіною на захист міста
Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області
Останні новини
02:31
В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
02:09
ОновленоВорожа авіація бомбила вночі околиці Сум і Охтирку – голова ОДА
01:54
Джонсон пообіцяв для РФ "максимальні економічні втрати"
01:17
Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів
00:58
Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони
00:56
Росія готується до застосування хімічної зброї – США
00:49
Україна припинила співпрацю з МВФ за програмою Stand-by
00:38
Бої не припиняються ні на хвилину – голова ОДА про ситуацію на Луганщині
00:37
МВФ погодив екстрену допомогу Україні в 1,4 мільярда доларів
00:25
Ізраїль під приводом ремонту відмовив Зеленському у виступі в Кнесеті – джерела
Усі новини...