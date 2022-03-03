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РФ привезла в Україну "вакуумні" бомби – США та Велика Британія

Роман КравецьЧетвер, 3 березня 2022, 20:09

США та Велика Британія заявляють, що Росія розмістила термобаричну зброю, або так звані "вакуумні" бомби на території  України.

Джерело: Міністр оборони Британії Бен Воллес та посол США в ООН Лінда Томас-Грінфіл, яких цитує "Голос Америки"

Пряма мова міністра оборони Британії: "Як далеко (Путін – УП) зайде, яку зброю дозволить використати, щоб досягнути своєї кінцевої мети невідомо, але ми бачили величезну кількість артилерії і нас непокоїть те, наскільки широко вони можуть піти".

Пряма мова посла США в ООН:  "Ми бачили відео, як російські сили пересувають до України надзвичайно летальну зброю, якій немає місця на полі бою. 

Це включає кластерні боєприпаси та вакуумні бомби, заборонені Женевською конвенцією. Ми бачили смертоносний конвой, завдовжки 40 миль, який прямував до Києва". 

Деталі: Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби. 

Посол України в США Оксана Маркарова так само звинуватила Росію в застосуванні термобаричної зброї в Україні. 

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Що передувало: 1 березня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Теми: СШАВелика БританіявійнаРосія
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