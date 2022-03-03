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Окупанти відімкнули Херсон від українського телебачення

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 19:31
фото pixabay

У Херсоні окупанти, які захопили студію телебачення та телецентр, відімкнули телевізійний сигнал.

Джерело: Мост, Херсонська ОДА

Деталі: Українські канали не працюють по всьому місту.

Очевидно, що немає сигналу і у всьому Херсонському районі, який отримує сигнал з Херсона.

При цьому кабельні оператори продовжують транслювати українські телеканали.

Пізніше Херсонська ОДА повідомила, що в обласному центрі окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

"За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо – це фейк!", – наголосили в облдержадміністрації.

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Теми: Херсонвійнателебачення
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