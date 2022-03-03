Окупанти відімкнули Херсон від українського телебачення
Четвер, 3 березня 2022, 19:31
У Херсоні окупанти, які захопили студію телебачення та телецентр, відімкнули телевізійний сигнал.
Джерело: Мост, Херсонська ОДА
Деталі: Українські канали не працюють по всьому місту.
Очевидно, що немає сигналу і у всьому Херсонському районі, який отримує сигнал з Херсона.
При цьому кабельні оператори продовжують транслювати українські телеканали.
Пізніше Херсонська ОДА повідомила, що в обласному центрі окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".
"За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо – це фейк!", – наголосили в облдержадміністрації.
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