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В Україні вже знищено понад 9 тисяч росіян, Путін каже – все йде за планом

Світлана КізіловаЧетвер, 3 березня 2022, 18:33
В Україні вже знищено понад 9 тисяч росіян, Путін каже – все йде за планом
Путін, фото росЗМІ

Президент країни-агресора Володимир Путін 3 березня на тлі колосальних втрат та невдач російської армії в Україні заявив, що ситуація розвивається саме так, як треба.

Джерело: Путін, якого цитує РИА Новости

Деталі: Станом на ранок 3 березня втрати Росії у війні з Україною зросли до 9 тисяч в особовому складі, знищено 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків та багато іншої техніки. Підрахунки приблизні та цифри постійно збільшуються.

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При цьому, за словами Путіна, війна з Україною "йде за планом". Він додав, що "операція" проходить у суворій відповідності до графіка і всі поставлені завдання "успішно вирішуються".

Важливо: Крім того, президент РФ зробив і низку інших заяв. Він сказав, що "націоналісти" та "іноземні найманці" нібито прикриваються мирними жителями як живим щитом, таким чином він знову спробував звинуватити українських захисників у тому, чим насправді займаються окупанти.

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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