В Україні вже знищено понад 9 тисяч росіян, Путін каже – все йде за планом

Президент країни-агресора Володимир Путін 3 березня на тлі колосальних втрат та невдач російської армії в Україні заявив, що ситуація розвивається саме так, як треба.

Джерело: Путін, якого цитує РИА Новости

Деталі: Станом на ранок 3 березня втрати Росії у війні з Україною зросли до 9 тисяч в особовому складі, знищено 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків та багато іншої техніки. Підрахунки приблизні та цифри постійно збільшуються.

При цьому, за словами Путіна, війна з Україною "йде за планом". Він додав, що "операція" проходить у суворій відповідності до графіка і всі поставлені завдання "успішно вирішуються".

Важливо: Крім того, президент РФ зробив і низку інших заяв. Він сказав, що "націоналісти" та "іноземні найманці" нібито прикриваються мирними жителями як живим щитом, таким чином він знову спробував звинуватити українських захисників у тому, чим насправді займаються окупанти.