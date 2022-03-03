На вулицях Енергодара йдуть запеклі бої з російськими окупантами: 2 поранених

Військова техніка російських окупантів поблизу блокпоста на в'їзді в місто. Фото: Дмитро Орлов

На вулицях Енергодара в Запорізькій області йдуть запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

Джерело: telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова, пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Деталі: Мер закликав мешканців залишатися в себе вдома та не виходити на вулиці. Українські захисники ведуть бої з окупаційними військами РФ та диверсійно-розвідувальними групами.

Станом на 20:00 місцева влада мала дані про щонайменше 2 поранених цивільних осіб через обстріли російських загарбників.

Очевидці повідомляють, що снаряди влучили в кілька житлових будинків.

В "Енергоатомі" поширили відео, як бійці української територіальної оборони підпалили близько 18:00 блокпост на в'їзді до міста, через який рухалася техніка російських окупантів.

Орлов поширив відео очевидців з міста, на яких чутно гучні вибухи, стрілянину та густий дим довкола міста.

На одному з відео видно стрільбу окупантів з артилерії по місту.

Крім того, в "Енергоатомі" заявили, що окупанти поширили фейк через захоплену телевежу по місцевим телеканалам та ЗМІ, мовляв, українські захисники склали зброю та капітулюють.

В Енергодарі розташовані потужності Запорізької атомної електростанції. Востаннє близько 17:30 повідомляли, що військові формування російських окупантів знаходились за 4 кілометри від потужностей ЗАЕС.

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