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На вулицях Енергодара йдуть запеклі бої з російськими окупантами: 2 поранених

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 18:51
На вулицях Енергодара йдуть запеклі бої з російськими окупантами: 2 поранених
Військова техніка російських окупантів поблизу блокпоста на в'їзді в місто. Фото: Дмитро Орлов

На вулицях Енергодара в Запорізькій області йдуть запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

Джерело: telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова, пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Деталі: Мер закликав мешканців залишатися в себе вдома та не виходити на вулиці. Українські захисники ведуть бої з окупаційними військами РФ та диверсійно-розвідувальними групами.

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Станом на 20:00 місцева влада мала дані про щонайменше 2 поранених цивільних осіб через обстріли російських загарбників.

Очевидці повідомляють, що снаряди влучили в кілька житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ

В "Енергоатомі" поширили відео, як бійці української територіальної оборони підпалили близько 18:00 блокпост на в'їзді до міста, через який рухалася техніка російських окупантів.

Орлов поширив відео очевидців з міста, на яких чутно гучні вибухи, стрілянину та густий дим довкола міста.

На одному з відео видно стрільбу окупантів з артилерії по місту.

Крім того, в "Енергоатомі" заявили, що окупанти поширили фейк через захоплену телевежу по місцевим телеканалам та ЗМІ, мовляв, українські захисники склали зброю та капітулюють.

В Енергодарі розташовані потужності Запорізької атомної електростанції. Востаннє близько 17:30 повідомляли, що військові формування російських окупантів знаходились за 4 кілометри від потужностей ЗАЕС.

Передісторія: 

  • Увечері 3 березня місцева влада Енергодару повідомила, що колона військової техніки російських окупантів прорвала блокпост до міста. Українські захисники вели бої біля блокпосту.
  • 2 березня російські окупанти наблизились до міста, але рух їхньої техніки заблокували мирні мешканці, що вийшли з українськими прапорами до блокпостів та стали на заваді.

Теми: РосіявійнаАЕСЗапорізька область
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