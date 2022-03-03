"Діти агресора". УП знайшла сина Пєскова в Парижі

Син прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Дені перебуває у Франції, про що свідчить відео, опубліковане в його акаунті в Instagram.

Джерело: Instagram danny.scooter1

Деталі: 2 березня Дені Пєсков опублікував в Instagram відео, на якому він катається на самокаті. Згодом відео зникло зі Stories.

Син Дмитра Пєскова Дені катається у Парижі, хоча його батько під санкціями ЄС за війну Росії проти України. “Українська правда” знайшла відео pic.twitter.com/xeIxu7bocx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

За будівлями, які потрапили на відео, вдалося впізнати скейтпарк Bowl de La Muette. який розташовується у центрі Парижа за адресою 85 Av. Louis Barthou, 75116 Paris.

Судячи зі сторінки, син Пєскова буває у цьому парку з вересня минулого року, відколи почав викладати відео.

Дені Пєсков у Парижі Скриншот зі Сторіз

Скейтпарк Bowl de La Muette

Батько Дені – Дмитро Пєсков – потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого через військовий напад Росії на Україну.

Пєсков з дітьми: син від першого шлюбу Микола, донька Єлизавета та сини Міка й Дені від другого шлюбу Фото з Instagram Лізи Пєскової

54-річний Дмитро Пєсков має 5-х дітей: Сина Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки.

Солоцинська з дітьми Пєскова

Солоцинська з молодшим сином живе в Парижі. Її син Міка, судячи з його Instagram, ще 28-го січня був у Москві. Але відтоді нічого не постив.

Дочка Пєскова Ліза має студентську посвідку на життя – навіть у 2020-му році, під час карантину, коли кордони ЄС були зачинені для Росії, дівчина все одно літала до Парижа, чим дуже дратувала своїх співвітчизників в Instagram. А в 2019-му Пєскова була стажеркою Європарламенту.

Зараз Ліза, на відміну від молодшого брата, утримується від постів та сторіз на своїй сторінці. Так само вона закрила можливість коментувати свої фото.

На початку війни в Україні донька Пєскова запостила в сторіс заклик "НЕТ ВОЙНЕ" на чорному тлі, однак дуже швидко видалила його зі свого Instagram.