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ЄС включив до санкційних списків Пєскова і великих бізнесменів РФ

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 20:57

Євросоюз 28 лютого запровадив санкції щодо речника президента Росії Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Деталі: Загалом санкції запровадили щодо 26 росіян. 

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Під санкції, зокрема, потрапили основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчін та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександра Пономаренко.

Згідно з документом, окрім цього в списках санкцій – АТ "СОГАЗ".

Санкції набирають чинності у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто, 28 лютого.

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Також у списку санкцій опинилися віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

Крім того, обмежувальні заходи ввели щодо актора та кінорежисера Тиграна Кеосаяна.

Теми: санкціїЄС
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