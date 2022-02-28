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ЄС включив до санкційних списків Пєскова і великих бізнесменів РФ

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 21:57

Євросоюз 28 лютого запровадив санкції щодо речника президента Росії Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Деталі: Загалом санкції запровадили щодо 26 росіян. 

Під санкції, зокрема, потрапили основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчін та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександра Пономаренко.

Згідно з документом, окрім цього в списках санкцій – АТ "СОГАЗ".

Санкції набирають чинності у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто, 28 лютого.

Також у списку санкцій опинилися віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

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Крім того, обмежувальні заходи ввели щодо актора та кінорежисера Тиграна Кеосаяна.

Теми: санкціїЄС
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