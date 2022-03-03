Через обстріли окупантів біля Одеси загинув мешканець, ще одного поранено
Четвер, 3 березня 2022, 22:19
Унаслідок обстрілів російських окупантів поблизу Білгород-Дністровського на Одещині загинула 1 людина, ще 1 поранена.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула, і 1 отримала поранення".
Деталі: Рятувальники вирішили евакуювати близько 330 мешканців села через загрозу повторних обстрілів.
Село Біленьке знаходиться поблизу Дністровського лиману на узбережжі Чорного моря.
Що було раніше: Міністерство оборони повідомляло зранку 3 березня, що російські окупанти скерували десантні кораблі в супроводі ракетних кораблів на Одесу.