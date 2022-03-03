Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через обстріли окупантів біля Одеси загинув мешканець, ще одного поранено

Четвер, 3 березня 2022, 22:19
Евакуація жителів села Біленьке. Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Унаслідок обстрілів російських окупантів поблизу Білгород-Дністровського на Одещині загинула 1 людина, ще 1 поранена. 

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула, і 1 отримала поранення". 

Деталі: Рятувальники вирішили евакуювати близько 330 мешканців села через загрозу повторних обстрілів. 

Село Біленьке знаходиться поблизу Дністровського лиману на узбережжі Чорного моря.

 
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області
 
Евакуація жителів села
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області
Евакуація жителів села
Евакуація жителів села
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Що було раніше: Міністерство оборони повідомляло зранку 3 березня, що російські окупанти скерували десантні кораблі в супроводі ракетних кораблів на Одесу.

Теми: Одеська областьЧорне мореРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС

МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ

Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога

У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні

Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень

В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

Усі новини...
Одеська область
Поблизу Білгорода-Дністровського збили літак, із нього вистрибнув парашутист – мер
В бомбосховищі на Одещині побралася пара
На Одещині продовжили комендантську годину, у неділю забороняють рух транспорту
Останні новини
08:59
відеоІз Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 
08:48
Командувач США: Найефективнішою для України є протитанкова і зенітна зброя, а не МіГ-29
08:43
Людей з частини Кривого Рогу вивозять через ризик заходу росіян
08:41
Росіяни більше не зможуть отримувати гроші на YouTube – відключили монетизацію
08:41
Carlsberg все ж таки вирішила припинити виробництво і продаж пива в РФ
08:33
На кордоні з Молдовою немає черги, яка ситуація на інших пунктах пропуску
08:32
Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА
08:18
Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють
07:52
Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
07:50
МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ
Усі новини...