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Через обстріли окупантів біля Одеси загинув мешканець, ще одного поранено

Четвер, 3 березня 2022, 21:19
Через обстріли окупантів біля Одеси загинув мешканець, ще одного поранено
Евакуація жителів села Біленьке. Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Унаслідок обстрілів російських окупантів поблизу Білгород-Дністровського на Одещині загинула 1 людина, ще 1 поранена. 

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула, і 1 отримала поранення". 

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Деталі: Рятувальники вирішили евакуювати близько 330 мешканців села через загрозу повторних обстрілів. 

Село Біленьке знаходиться поблизу Дністровського лиману на узбережжі Чорного моря.

 
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області
 
Евакуація жителів села
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області
Евакуація жителів села
Евакуація жителів села
Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Що було раніше: Міністерство оборони повідомляло зранку 3 березня, що російські окупанти скерували десантні кораблі в супроводі ракетних кораблів на Одесу.

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Теми: Одеська областьЧорне мореРосіявійна
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