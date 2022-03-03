Через обстріли окупантів біля Одеси загинув мешканець, ще одного поранено

Унаслідок обстрілів російських окупантів поблизу Білгород-Дністровського на Одещині загинула 1 людина, ще 1 поранена.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні двічі ворожі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула, і 1 отримала поранення".

Деталі: Рятувальники вирішили евакуювати близько 330 мешканців села через загрозу повторних обстрілів.

Село Біленьке знаходиться поблизу Дністровського лиману на узбережжі Чорного моря.

Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Евакуація жителів села Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Евакуація жителів села Фото: пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Що було раніше: Міністерство оборони повідомляло зранку 3 березня, що російські окупанти скерували десантні кораблі в супроводі ракетних кораблів на Одесу.