На Одесу йдуть ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів – Міноборони

Міністерство оборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться про те, що на Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса".

Реклама:

Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.

Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.