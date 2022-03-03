Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одесу йдуть ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів – Міноборони

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 08:31
Ілюстративне фото російських кораблів, Getty Images

Міністерство оборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться про те, що на Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса".

Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.

Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Чорне мореОдесавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У РФ із "жалем" визнали, що проти України воюють їхні строковики і здаються у полон

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

відео"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу

ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Усі новини...
Чорне море
Російський десант на підході до Одеси – джерела
З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович
Ласкаво просимо в пекло: над Чорним морем знищено ворожий Су-30
Останні новини
17:27
Лідери ЄС розділилися щодо членства України – ЗМІ
17:20
аудіоВійна: у ворога великі проблеми із забезпеченням – перехоплення СБУ
17:19
Глибоко стурбовані, але: Philip Morris та British American Tobacco залишаються в РФ
17:15
Низка військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки
17:12
ЧАЕС підключили до резервних генераторів: але їх вистачить на 2 дні
16:58
інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування
16:57
доповнено, фото, ВІДЕОЗагарбники авіаударом знищили дитячу лікарню в Маріуполі
16:49
Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну - глава Міноборони
16:46
Bloomberg: ФРН перешкоджає відключенню Сбєрбанку від SWIFT
16:41
Окупанти зривають евакуацію з Бучі - міськрада
Усі новини...