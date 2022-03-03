Енергодар: колона техніки РФ прямує до АЕС

В Енергодарі Запорізької області колона техніки РФ вирушила в напрямку атомної електростанції.

Джерело: мер Енергодарар Дмитро Орлов у Telegram

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Дослівно: "Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку!".

Деталі: Перед цим мер Енергодара повідомив, що після обстрілу міста та заходу окупантів на його вулиці, достеменно відомо про щонайменше двох поранених цивільних мешканців.

Довідка: Енергодар - місто-супутник Запорізької АЕС, яка на теперішній час є найбільшою АЕС у Європі.

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Що передувало: Раніше Орлов повідомив, що близько 100 одиниць військової техніки росіян зайшли у місто, жителі намагаються чинити спротив, триває бій на блокпосту.