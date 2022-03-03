Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити у воєнний час

Перша леді Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленської: "Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями".

Деталі: У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.

Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.

Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.