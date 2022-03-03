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Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити у воєнний час

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 22:06
Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити у воєнний час
Олена Зеленська, фото ОП

Перша леді Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленської: "Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями".

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Деталі: У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

  • Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.
  • Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.
  • Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

Теми: перша ледіінтернетвійна
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