Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити у воєнний час

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 23:06
Олена Зеленська, фото ОП

Перша леді Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленської: "Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями".

Деталі: У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

  • Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.
  • Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.
  • Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: перша ледіінтернетвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС

МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ

Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога

У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні

Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень

В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

Усі новини...
перша леді
Дружина Зеленського відкрила "комуністичний" кінофестиваль у Китаї
На саміт, який організовує Зеленська, приїдуть 11 перших леді
Версальський палац заговорив українською 
Останні новини
08:59
відеоІз Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 
08:48
Командувач США: Найефективнішою для України є протитанкова і зенітна зброя, а не МіГ-29
08:43
Людей з частини Кривого Рогу вивозять через ризик заходу росіян
08:41
Росіяни більше не зможуть отримувати гроші на YouTube – відключили монетизацію
08:41
Carlsberg все ж таки вирішила припинити виробництво і продаж пива в РФ
08:33
На кордоні з Молдовою немає черги, яка ситуація на інших пунктах пропуску
08:32
Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА
08:18
Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють
07:52
Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
07:50
МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ
Усі новини...