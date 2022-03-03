Трибунал в Гаазі збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Як допомогти

Прокуратура Гааги розпочала збір свідоцтв про діяння Росії в Україні.

Джерело: повідомлення Верховної Ради України у Twitter

Деталі: Зазначається, що прокуратурі Гааги потрібна допомога українців – громадян просять долучитися до збору фактів, які доводять воєнні злочини РФ.

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Дослівно: "Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту".

Куди надсилати: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.