Трибунал в Гаазі збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Як допомогти
Прокуратура Гааги розпочала збір свідоцтв про діяння Росії в Україні.
Джерело: повідомлення Верховної Ради України у Twitter
Деталі: Зазначається, що прокуратурі Гааги потрібна допомога українців – громадян просять долучитися до збору фактів, які доводять воєнні злочини РФ.
Дослівно: "Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту".
Куди надсилати: otp.informationdesk@icc-cpi.int
Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.