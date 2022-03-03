У Канаді посадили літак з двома росіянами, які збиралися в Арктику

Канадські правоохоронці затримали літак з двома громадянами РФ, які збиралися в арктичну експедицію на території країни.

Джерело: канадське медіа CBC з посиланням на міністра інфраструктури штату Даян Арчі

Пряма мова Арчі: "Ми вважаємо, що літак з цими пасажирами рухався до Резолюта, у федеральній території Нунавут, з метою участі в запланованій арктичній експедиції на великому всюдиході".

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Деталі: Літак з росіянами затримали у вівторок 1 березня на летовищі Єлловнайф у Північно-західних територіях.

Наразі канадська прикордонна служба розглядає інцидент з огляду на запроваджену заборону польотів будь-яких літаків, зареєстрованих у Росії або у власності громадян РФ.

Міністерка Арчі сказала, що прикордонники визначать міру покарання для власників літака після оцінки та визначення всіх обставин інциденту.

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Що було раніше: Через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ до України уряд Канади 28 лютого заборонив польоти у своєму авіапросторі для будь-яких літаків, які належать громадянам РФ або зареєстровані в Росії.