Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Канаді посадили літак з двома росіянами, які збиралися в Арктику

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 22:50
У Канаді посадили літак з двома росіянами, які збиралися в Арктику
Летовище Єлловнайфа. Фото ілюстративне CBC

Канадські правоохоронці затримали літак з двома громадянами РФ, які збиралися в арктичну експедицію на території країни.

Джерело: канадське медіа CBC з посиланням на міністра інфраструктури штату Даян Арчі

Пряма мова Арчі: "Ми вважаємо, що літак з цими пасажирами рухався до Резолюта, у федеральній території Нунавут, з метою участі в запланованій арктичній експедиції на великому всюдиході". 

Реклама:

Деталі: Літак з росіянами затримали у вівторок 1 березня на летовищі Єлловнайф у Північно-західних територіях. 

Наразі канадська прикордонна служба розглядає інцидент з огляду на запроваджену заборону польотів будь-яких літаків, зареєстрованих у Росії або у власності громадян РФ.

Міністерка Арчі сказала, що прикордонники визначать міру покарання для власників літака після оцінки та визначення всіх обставин інциденту.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ до України уряд Канади 28 лютого заборонив польоти у своєму авіапросторі для будь-яких літаків, які належать громадянам РФ або зареєстровані в Росії.

Теми: КанадаРосіясанкціїавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: