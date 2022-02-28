32 країни закрили небо літакам Росії
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:14
Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам", - повідомив міністр.
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Він додав, що ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна, теж незабаром закриється.
Через європейська санкії російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила з 28 лютого всі рейси до Європи.
Тим часом, Британія наполягає на тому, щоб країни G7 встановили обмеження на покупку російської нафти і газу.
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