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32 країни закрили небо літакам Росії

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 09:14
32 країни закрили небо літакам Росії
ЛІТАК "АЕРОФЛОТУ", ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

 

"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам", - повідомив міністр.

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Він додав, що ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна, теж незабаром закриється.

Через європейська санкії російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила з 28 лютого всі рейси до Європи.

Тим часом, Британія наполягає на тому, щоб країни G7 встановили обмеження на покупку російської нафти і газу.

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Теми: авіаРосія
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