32 країни закрили небо літакам Росії

Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам", - повідомив міністр.

Він додав, що ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна, теж незабаром закриється.

Через європейська санкії російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила з 28 лютого всі рейси до Європи.

Тим часом, Британія наполягає на тому, щоб країни G7 встановили обмеження на покупку російської нафти і газу.