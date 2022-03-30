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Британія заборонила обслуговування суден і літаків олігархів з РФ

Середа, 30 березня 2022, 22:18

Велика Британія прийняла новий закон, який забороняє технічне обслуговування літаків або кораблів, що належать конкретним російським олігархам, які перебувають під санкціями, або їхнім підприємствам.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

"Завдяки цим новим повноваженням, закріпленим у парламенті за допомогою законодавчого акту, Британія тепер може заборонити олігархам, які перебувають під санкціями, отримувати вигоду з провідної світової авіаційної та морської промисловості та інженерів", - йдеться у заяві.

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Нові закони були негайно застосовані щодо російських бізнесменів Євгена Швідлера та Олега Тінькова.

"Немає сумніву, що Путін та його еліта були здивовані силою наших санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск доти, доки в Україні перебувають російські війська, націлюючись не лише на бізнес олігархів, а й на їхні активи та міжнародний спосіб життя", - сказала глава МЗС Ліз Трасс.

Державний секретар з транспорту Грант Шаппс додав, що нинішнє законодавство додає нові способи позбавити олігархів "доступу до їхніх розкішних іграшок".

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"Наші економічні та транспортні санкції працюють на те, щоб задушити тих, хто найбільше замішаний у путінському режимі, гарантуючи, що ніхто на території Британії не зможе підтримати нелюдський напад Путіна на Україну", - сказав він.

Новий закон також поширив фінансові, торгові та судноплавні санкції, введені щодо Криму, на непідконтрольну уряду України територію у Донецькій та Луганській областях.

Теми: Велика Британіясанкції
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