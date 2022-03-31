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У Харкові росіяни знищили 15% житлових будинків – Терехов

Четвер, 31 березня 2022, 07:20

За 35 днів війни російська армія знищила у Харкові 15% житлових будинків.

Джерело: харківський міський голова Ігор Терехов під час всеукраїнського телемарафону новин, "Укрінформ"

Пряма мова Терехова: "За 35 днів усього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, в тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садочки, 16 лікарень. У руїнах – 239 адміністративних будівель".

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Деталі: Від початку повномасштабного російського вторгнення Харків обстрілюють щодня. За підрахунками мера, з міста виїхала приблизно третина мешканців.

Нагадаємо: З 24 лютого триває російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Теми: Харківвійна
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