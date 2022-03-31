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Чверть працюючих угорців готові емігрувати, якщо партія Орбана виграє вибори - опитування

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 16:53

Якщо правляча партія "Фідес" переможе на недільних виборах в Угорщині, 28% населення, що працює, вважають, що не варто залишатися в країні.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного опозиційним інститутом Republikon, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Кожен третій (33%) угорець у працездатному віці вже розглядав можливість покинути країну.

Дані також показали різницю у два пункти між правлячою "Фідес" та об'єднаним опозиційним блоком "Об'єднані за Угорщину" в межах похибки: 35% виборців підтримують уряд, а 33% - опозицію.

Проте 29% усіх виборців або не змогли, або не захотіли сказати, яку партію вони підтримають на недільних виборах.

Це відповідає попереднім опитуванням Republikon, Závecz та інших дослідницьких інститутів, які вважалися більш опозиційними, тоді як компанії, пов'язані з правлячою партією, зазвичай демонструють значно більшу перевагу "Фідес".

Тим часом, Median, яка найближче підійшла до передбачення фактичних результатів виборів у 2018 році, які призвели до парламентської більшості у дві третини голосів за правлячу партію, передбачила у середу значну перемогу "Фідес", трохи менша за кваліфіковану більшість.

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Нагадаємо, проросійський курс Угорщини призвів до скасування зустріч міністрів оборони "Вишеградської четвірки", яка мала відбутися у Будапешті.

Міністри оборони Польщі, Словаччини та Чехії відмовилися від такої  участі через мляву підтримку Угорщиною дій проти РФ.

Теми: Угорщина
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