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Британія заморозила активи трьох компаній, які допомагали РФ обійти санкції

Четвер, 31 березня 2022, 22:13

У четвер вдень до санкційного списку Великої Британії були додані ще три компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP зареєстровані у Великій Британії та підлягатимуть заморожуванню активів.

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Ці компанії потрапили під санкції США на початку цього місяця.

Photon Pro LLP та Majory LLP згадуються у повідомленні Мінфіну США разом із російською компанією Robin Treid та іспанською Invention Bridge SL. За даними американської влади, ці юридичні особи є підставними фірмами, через які російська компанія "Сернія інжиніринг" займається закупівлею обладнання на замовлення російської влади.

Раніше сьогодні до санкційного списку Британії  було додано ще 14 осіб і підприємств, які мають на меті чинити тиск на Росію.

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Вони значною мірою пов’язані з російськими ЗМІ, але серед них також "маріупольський м’ясник", російський генерал-полковник Михаїл Мізінцев.

Теми: Велика Британіясанкції
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