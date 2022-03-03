Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями військ РФ
Четвер, 3 березня 2022, 23:05
Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України.
Джерело: Маск у Twitter
Дослівно: "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно".
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Деталі: Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну.
- 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.
- Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.