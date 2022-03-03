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Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями військ РФ

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 23:05
Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями військ РФ

Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно: "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно".

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Деталі: Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 
  • 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.
  • Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

Теми: інтернетІлон Маск
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