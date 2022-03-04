Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями військ РФ

Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно: "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно".

Деталі: Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".

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