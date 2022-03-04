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Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями військ РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 00:05

Засновник SpaceX, що розробила систему супутникового інтернету Starlink, Ілон Маск попередив, що станції Starlink можуть стати цілями російських військ на території України.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно: "Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно".

Деталі: Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми збираємось використати їх для українців і після нашої перемоги".

Передісторія: 

  • Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 
  • 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.
  • Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

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Теми: інтернетІлон Маск
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