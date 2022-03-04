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Росію виключили з Ради держав Балтійського моря

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 00:13
Фото ілюстративне getty images

Члени Ради держав Балтійського моря (CBSS) одноголосно вирішили відсторонити Росію від подальшої участі в діяльності Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.   

"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в рамках CBSS. Росія є одним із співзасновників Ради і досі відігравала активну роль", – сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.

Як зазначається, призупинення дії Росії залишатиметься в силі до тих пір, "поки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права". 

Також було прийняте рішення по Білорусі, яка має статус спостерігача у CBSS . Через її роль у нападі на Україну, Білорусь відсторонена від участі в діяльності CBSS.

Цього року CBSS  має святкувати 30-річчя. Наразі до CBSS водять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.

Після анексії Криму у 2014 році  щорічне засідання CBSS на рівні міністрів закордонних справ не проводилося. 

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Теми: РосіявійнаПрибалтикасанкції
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