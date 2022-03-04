Кулеба: Росіяни планують фейкову демонстрацію за об'єднання Херсонщини з Кримом
П'ятниця, 4 березня 2022, 00:11
Окупанти планують провести липову демонстрацію на на користь об'єднання Херсонщини з Кримом, за участі нібито "місцевих", завезених з півострова.
Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба
Дослівно: "Коли росіяни що неспроможні досягти реальних цілей, вони зосереджуються на фейковых телетрансляціях. Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а липові місцеві, привезені з Криму, влаштовують липову демонстрацію на користь об'єднання Херсонщини з Кримом".
Що передувало: Раніше УП повідомляла, що в Херсоні росіяни звозять людей і машини з окупованого Криму для фейкового сепаратистського "мітингу" нібито на підтримку окупації.
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