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Кулеба: Росіяни планують фейкову демонстрацію за об'єднання Херсонщини з Кримом

Четвер, 3 березня 2022, 23:11
Кулеба: Росіяни планують фейкову демонстрацію за об'єднання Херсонщини з Кримом
ФОТО: GETTY

Окупанти планують провести липову демонстрацію на  на користь об'єднання Херсонщини з Кримом, за участі нібито "місцевих", завезених з півострова.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба

Дослівно: "Коли росіяни що неспроможні досягти реальних цілей, вони зосереджуються на фейковых телетрансляціях. Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а липові місцеві, привезені з Криму, влаштовують липову демонстрацію на користь об'єднання Херсонщини з Кримом".

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Що передувало: Раніше УП повідомляла, що в Херсоні росіяни звозять людей і машини з окупованого Криму  для фейкового сепаратистського "мітингу" нібито на підтримку окупації.

Теми: КримХерсонКулеба ДмитроРосія
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